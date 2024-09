Sesc Alberto Bins terá sessões do espetáculo circense no domingo

No domingo (15), o Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) recebe duas sessões do espetáculo circense Todo Lugar é um Circo. Projeto artístico contemplado pelo Ocupa Teatro, voltado a incentivar a retomada do setor cultural após as enchentes, a atração é estrelada por Marcio Fulber e Daniela Bueno, da Cia Circo Nós, que foi fundada em Novo Hamburgo em 2019 e já se apresentou em várias partes do País. As apresentações ocorrem em dois horários, 15h e 17h, e os ingressos estão disponíveis no site a partir de R$20,00.Celebrando a magia do circo, a dupla encarna Juarez Joaquim e Palhaça Coco, que divertem com acrobacias, malabarismos, manipulação de objetos, trapalhadas e muita interação com a plateia. Arte Sesc é um dos pilares prioritários para o Sesc/RS e tem como propósitos a valorização da arte e a disseminação da cultura para a sociedade de forma democrática e acessível, com ações que proporcionem a formação de plateias dos mais diferentes públicos.