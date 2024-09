Tributo ao INXS, pela primeira vez no Brasil, se apresenta em Porto Alegre

Apontado como um dos principais tributos ao INXS do mundo, o Next INXS estreará no Brasil nesta semana. O grupo argentino vai fazer o seu primeiro show no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta sexta-feira (13), às 21h. Os ingressos, ainda disponíveis no Sympla, já estão no terceiro lote e partem de R$85,00. Liderado pelo vocalista Cristian Ramello, o grupo, que há mais de uma década se dedica a reproduzir os clássicos do sexteto australiano com bastante fidelidade às suas versões originais, trará para a Capital um repertório amplo. Eles pretendem contemplar toda a trajetória do grupo de Sydney, um dos mais criativos e cultuados do rock nas décadas de 1980 e 1990. Never Tear Us Apart, New Sensation, Original Sin, Wild Life, By My Side e Mystify costumam ser os pontos altos do setlist. A banda já realizou diversas apresentações pela Argentina, seja apenas reproduzindo os clássicos do sexteto australiano ou celebrando as obras emblemáticas da banda, como o disco ao vivo Live Baby Live (1993) ou o clássico X (1990), pelo seu 30º aniversário.