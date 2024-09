Espetáculo 'Da Puberdade à Menopausa' aborda as diferentes fases da vida da mulher

Temas considerados tabus no por muitos anos, a menstruação e a menopausa são abordadas com bom humor no espetáculo “Da Puberdade à Menopausa”. A peça, escrita e encenada pela atriz Angela Dippe a partir das próprias vivências, é uma mistura de stand-up comedy e palestra e tem apresentações no próximo fim de semana em Porto Alegre e Canoas.

Angela conta que a ideia surgiu há 15 anos quando entrou na menopausa. “Estava sem informação e sem dinheiro. Criei um grupo secreto de amigas nesta fase para que pudéssemos trocar informações e receitas e dividir experiências. Foi um grupo de apoio muito importante”, explica.

Os problemas enfrentados pelas mulheres nas diferentes fases da vida são tratados pela atriz também em postagens divertidas nas redes sociais. Já o monólogo estreou em outubro de 2022, no Teatro Eva Herz, em São Paulo, e desde então percorre o País.

"Hoje, menopausa, climatério, maturidade e envelhecimento são discutidos abertamente. Na minha época menopausa dava pânico e vergonha, hoje dá dinheiro, glamour, seguidores, virou pauta de celebridades! O que é ótimo pois os temas femininos não podem ser considerados tabus. Conhecimento e visibilidade são poderosas ferramentas para que sintomas sejam tratados e a qualidade de vida das mulheres melhore”, afirma a atriz.

A recepção e identificação do público com a temática do espetáculo é imediata. “Mulheres na menopausa se identificam e comentam que ‘é exatamente assim’. As mais jovens se identificam com a questão da menstruação. Muitas vezes mães, filhas e avós vão juntas. Gerações com diferentes “perrengues” ficam comentando durante o show e depois comigo”, descreve. O público masculino também se diverte, já que homens se relacionam com mulheres.

Angela diz que as mulheres e suas questões ainda são vistas por muitos como “frescura, mimimi, loucura“. Outro ponto que afeta as mulheres é a pressão estética para que as mulheres se mantenham jovens e que não envelheçam, além do etarismo em relação a relacionamentos com pessoas mais jovens.

A atriz, que tem 63 anos, lembra que a menopausa foi uma fase muito difícil. Para enfrentar esse período, ela aconselha a busca por conhecimento, pela ciência e medicina especializada. “Também é essencial procurar o contato presencial com amigas mulheres. Nós somos experts em dar acolhimento e cuidar-nos mutuamente. Mulheres formam uma rede de cuidados e informações que melhoram nossa saúde mental e emocional. Também é importante cultivar hábitos saudáveis como exercícios, alimentação e sono desde a juventude para que nos tornemos velhas com autonomia física. A espiritualidade também deve ser cultivada para que a nossa morte (e doenças) e a dos nossos contemporâneos seja vivida com mais sabedoria e leveza”, recomenda.

Angela tem mais de 40 anos de trajetória artística e ficou conhecida por personagens como Rosana em “Carinha de Anjo” (SBT e Netflix); Ivone, na telenovela “Pérola Negra” (Bandeirantes) e Penélope de “Castelo Rá-Tim-Bum” (TV Cultura e Netflix). Na TV Globo participou de novelas, séries e programas como: “Toma Lá Dá Cá”, “A Grande Família”, “Maysa - Quando Fala o Coração”, “Avenida Brasil”, entre outras. Nos palcos, integrou o elenco da "Terça Insana" e rodou o País com o espetáculo "O Barril", também de sua autoria. Atualmente faz grande sucesso no Brasil com a comédia “Da Puberdade à Menopausa".

Serviço: "Da Puberdade à Menopausa" com Angela Dippe

• Porto Alegre - quinta-feira (12/09)



Local: Teatro Oficina Olga Reverbel - Multipalco Theatro São Pedro (Riachuelo, 1089) – Centro Histórico



Hora: 19h e 21h (sessão extra)



Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00 na bilheteria do teatro ou pelo site www.theatrosaopedro.com.br



• Canoas - sexta-feira (13/09)



Local: Teatro Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5340)



Hora: 19h



Ingressos:



Público em geral – de R$ 35,OO a R$ 7O,OO



Ingresso solidário – R$ 50,00 mediante doação de um pacote de absorvente



Maturidade ativa Sesc Canoas – R$ 20,00 (promoção limitada a 100 ingressos)



À venda pela plataforma Sympla.