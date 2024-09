‘Lixo Extraordinário’ reflete sobre questões ambientais na Sala Redenção

Nesta terça-feira (10), às 19h, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) recebe a nova sessão do Ciclo Documentários, projeto em parceria com o Clube de Cinema de Porto Alegre. Neste mês, a obra escolhida é Lixo Extraordinário. Lançado em 2011 e dirigido por Lucy Walker, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário. A exibição é seguida de conversa com os integrantes do cineclube. A entrada é franca e aberta à comunidade em geral.Lixo Extraordinário explora o impacto da arte e da sustentabilidade ao acompanhar o renomado artista Vik Muniz em sua jornada ao maior aterro sanitário do mundo, localizado em Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. O filme retrata a transformação de materiais descartados em obras de arte que refletem a dignidade e a resiliência dos catadores de lixo que trabalham no local. O Ciclo Documentários se estende até o final do ano, com sessões mensais e gratuitas, sempre às terças-feiras. A proposta é oferecer ao público sessões de importantes obras documentais do cinema nacional e diversificar a audiência com apresentação diversa aos filmes de ficção. SINOPSE LIXO EXTRAORDINÁRIO(dir. Lucy Walker | Brasil | 2011 | 1h38min)Filmado ao longo de dois anos (agosto de 2007 a maio de 2009), Lixo Extraordinário acompanha o trabalho do artista plástico Vik Muniz em um dos maiores aterros sanitários do mundo: o Jardim Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Lá, ele fotografa um grupo de catadores de materiais recicláveis, com o objetivo inicial de retratá-los. No entanto, o trabalho com esses personagens revela a dignidade e o desespero que enfrentam quando sugeridos a reimaginar suas vidas fora daquele ambiente. A equipe tem acesso a todo o processo e, no final, revela o poder transformador da arte e da alquimia do espírito humano.