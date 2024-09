Morre o músico Pery Souza, ex-Almôndegas

O cantor, violonista e compositor Pery Souza morreu nesta segunda-feira (2) aos 71 anos em Porto Alegre. Pery era primo de Kleiton, Kledir e Vitor Ramil. Ele fez parte do grupo Almôndegas junto com os irmãos Kleiton e Kledir, João Baptista Guimarães Carvalho, e Eurico Guimarães de Castro Neves, o Quico.



Nascido no dia 13 de abril em Jaguarão, Pery tinha Alzheimer e estava internado em uma clínica na Capital. O velório ocorre na manhã desta terça-feira (3) na capela oito do Angelus Memorial e Crematório em Porto Alegre e a cerimônia de despedida será às 10h30min.



A dupla Kleiton e Kledir se despediu do parceiro em uma postagem na rede social Facebook. “Descansa em paz querido irmão, amigo e parceiro de tantas aventuras”, diz a mensagem.

“Pery se foi. Fica a obra original que criou, amigos que sempre o amaram tanto e um exemplo de uma vida dedicada a boa música. Obrigado por esse tempo que estivemos juntos e sua mulher e filhos estejam em paz”, postou Kleiton na sua página no Facebook.

No ano passado, o guitarrista Zé Flávio , que também integrou a banda em outra formação, morreu em decorrência de um câncer no reto.

A carreira de Pery Souza

Com os Almôndegas, Pery Souza lançou os discos Almôndegas (1975) e Aqui (1975). Na carreira solo, lançou os trabalhos Pery Souza (1984) e Milonga do Pendular Encontro (1986). Em 1985, a canção Pampa de Luz ganhou prêmio de segunda colocada no 3º Musicanto de Santa Rosa.