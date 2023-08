Zé Flavio, guitarrista do grupo Almôndegas, morre aos 71 anos

Responsável pelas guitarras do tradicional grupo Almôndegas, o músico Zé Flávio morreu na madrugada nesta quinta-feira (31), aos 71 anos, em Porto Alegre. Segundo Inácio do Canto Rocha, que atuou com ele na banda Os Totais, há três meses o artista foi diagnosticado com câncer no reto, mas a doença avançou rapidamente.

“Começamos a tocar juntos com 15 anos de idade, e nunca mais paramos. Sempre juntos, mesmo de longe, foram 57 anos de amizade e parceria”, lamentou Rocha.

Lançada na década de 1970, quando os irmãos Kleiton e Kledir Ramil deixaram o Sul do Estado para fazer faculdade em Porto Alegre, a banda Almôndegas começou sua trajetória pelas ondas do rádio. No clima hippie/tropicalista/gaudério/urbano, junto a Quico e Pery, eles se apresentavam em festivais universitários. Em 1975, foi lançado o primeiro disco, que repetia o nome da banda.

A Canção da Meia Noite, composta por Zé Flávio, fez parte da trilha sonora da novela Saramandaia, exibida pela Globo em 1976, dando projeção nacional ao grupo.

Em 1977, de contrato novo com a gravadora Polygram, saem Quico e Pery entram João Baptista e Zé Flávio. Nessa configuração entraram em estúdio para gravar o terceiro álbum, Alhos com Bugalhos. Uma das canções desse disco, Piquete do Caveira, havia participado da Califórnia da Canção Nativa, o maior festival de música nativista do Rio Grande do Sul, dois anos antes, o que revela o nível de experimentação e de mistura de influências que os caras estavam dispostos a fazer. Em 1978 chega o quarto e último disco, Circo de Marionetes.