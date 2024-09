Espaço 373 recebe Tum Toin Foin e Alexandre França com Especial Eric Clapton no final de semana

A banda de câmara Tum Toin Foin abre a programação da semana de shows no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), nesta quinta-feira (5), com novo repertório. Arthur de Faria (piano e acordeom), Bruno Vargas (baixo), Gabriel Romano (acordeon), Guenther Andreas (bateria), Adolfo Almeida Jr (fagote e flautas), Giovanni Berti (percussão), Miriã Farias (violino), Sabryna Faria (trombone) e Thomás Werner (guitarra) sobem ao palco às 21h. O grupo apresenta versão de temas tão diversos quanto Chico Buarque, Björk, Tom Zé e a banda Black Sabbath. Batizada de Tum Toin Foin (tum das percussões, toin das cordas, foin dos sopros), a banda possui um mix de rigor erudito, pegada pop e bons espaços de improviso, com música instrumental sem fronteiras ou preconceitos. Os ingressos, disponíveis no Sympla, custam entre R$25,00 e R$70,00.Em mais uma edição do Sexta Blues (6), o 373 recebe o guitarrista Alexandre França com o Especial Eric Clapton, às 21h. Acompanhado de Sergio Selbach (baixo), Ale Alles (teclados) e Gustavo Laydner (bateria), França interpretará clássicos das fases psicodélicas do artista, nos anos 1960, passando pelo rock clássico e do blues da década de 1970, além dos hits Tears in Heaven e Layla, do acústico MTV, Change The World, Cocaine e Sunshine of your love. À venda no Sympla, os ingressos partem de R$30,00.