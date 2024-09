André Severo realiza performance de ativação de sua exposição na CCMQ

O artista André Severo realizará, na próxima quinta-feira (5), na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), uma ativação da sua obra Fachada. A ação será às 10h, no espaço Maurício Rosenblatt, no terceiro andar da CCMQ. O artista irá pintar com outra cor sua instalação, que apresenta a fachada de uma casa recolhida do ambiente urbano e reconstruída em seu estúdio. A atividade é aberta ao público e tem entrada gratuita. A exposição de longa duração foi instalada na Casa em julho do ano passado e faz parte de uma série de instalações realizadas por André no fim dos anos 1990. O projeto de reconstrução das fachadas demolidas tem o objetivo de demonstrar que a experiência da arte não está relacionada apenas com o produto final, mas também com os restos materiais de um processo criativo. Com a nova pintura, o artista busca retomar o significado original da obra e colocá-la em um novo contexto cultural e pessoal. Para André, a instalação ganha novos significados três décadas após sua inauguração, devido às transformações urbanas aceleradas, do desaparecimento de paisagens e das crises ambientais.