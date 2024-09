Casa de Cultura Mario Quintana promove oficinas de fotografia em setembro

O Projeto Educativo da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), organizou uma programação especial de oficinas de fotografia para o mês de setembro. Os participantes poderão aprender sobre métodos de captura de imagens sem o uso de câmeras e sobre revelação e ampliação de fotografias analógicas. As quatro modalidades oferecidas são gratuitas e voltadas ao público adulto. As atividades acontecerão no laboratório fotográfico Vania Toledo, no 3° andar da Casa, e serão ministradas pelo fotógrafo e artista plástico Amílcar Pinto, que já participa de atividades de pesquisa e divulgação de processos fotográficos na Casa. Os cursos disponíveis serão de fotografia pinhole, oficina de revelação e ampliação de fotos, oficina de Quimigrama e de fotograma. Para mais informações e inscrições, acesse cultura.rs.gov.br/. Além do conjunto de oficinas, o Projeto Educativo da CCMQ ainda promove outras ações lúdicas gratuitas ao longo do mês, como confecção de cartões postais, momento livre para crianças e adolescentes experimentarem desenho e pintura e oficina de colagens. O Projeto Educativo também segue com visitas mediadas para grupos, que podem ser agendadas pelo e-mail [email protected] . As visitas são voltadas para grupos de até 50 pessoas e podem ocorrer de terça a sexta-feira, às 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30.