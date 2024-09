Will Smith cantor: conheça a carreira musical do ator confirmado para o Rock in Rio 2024

Quem se depara com o line up do Rock In Rio pode estranhar um grande nome ali: Will Smith, que foi confirmado como atração musical do festival no domingo, 1º. A surpresa é válida, afinal, Smith é mundialmente conhecido por seus papeis em MIB - Homens de Preto, Hitch: Conselheiro Amoroso, Um Maluco no Pedaço e, como não poderia deixar de ser, na bofetada que ele deu em Chris Rock no Oscar de 2022.

O que. Basta lembrar que é ele quem canta o tema de abertura de Um Maluco no Pedaço - ou Fresh Prince Of Bell Air. Fresh Prince, inclusive, foi o nome artístico de Will Smith enquanto ele cantava no grupo de hip hop DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, sucesso entre os anos 1980 e 1990.Em 1997 veio o primeiro álbum, Big Willie Style. Sucesso comercial graças à carreira já consolidada de Smith no cinema, a faixa Gettin Jiggy wit It chegou a render um Grammy a ele de Melhor Performance de Rap, em 1999.Outro hit do álbum foi Men in Black, trilha sonora do filme de mesmo nome.Apesar de ter a imagem mais associada ao cinema,, para além de ter 11 álbuns na conta.Quando questionado por que deu preferência para a carreira no cinema, Will é direto: "Filme paga muito. Sempre que eu queria voltar pra música, o pessoal do cinema me convencia a fazer mais um filme", disse ao Fantástico.O Brasil será um dos primeiros países a prestigiar Will Smith agora que ele vem se dedicando mais à música. Disse ter passado os últimos meses no estúdio gravando novas canções.A família Smith já está acostumada a dividir paixões entre a música e a atuação -, ganhou destaque com seu revival de emo e pop punk.O Rock In Rio costuma prestigiar a dobradinha ator/cantor. Em 2018, Jack Black, famoso pelo sucesso Escola de Rock, tocou no palco mundo com sua banda Tenacious D. A banda se apresenta com o mesmo carisma do ator e logo conquistou o público - especialmente pela participação de um brasileiro querido na internet, Júnior Groovador., no mesmo dia de Ed Sheeran e Imagine Dragons.