Documentário sobre Fernanda Young estreia nos cinemas esta semana

O documentário Fernanda Young – Foge-me ao Controle, que pretende mostrar Fernanda Young (1970-2019) de uma forma ainda não vista pelo público, estreia nesta quinta-feira (29) nos cinemas, quatro dias depois da data que marca os 5 anos da morte de Fernanda. Assinado por Susanna Lira – diretora de mais de 15 longas-metragens, dezenas de filmes e séries e mais de 50 prêmios em festivais nacionais e internacionais, o longa possui distribuição da Synapse Distribution. O filme propõe ao espectador uma viagem poética pelo pensamento de Fernanda, por meio de trechos de programas de TV que apresentou, depoimentos que deu e imagens de sua vida pessoal. O filme traz ainda cenas de filmes e séries roteirizados por ela – como Os Normais e Shippados –, muitas vezes em parceria com o marido, Alexandre Machado. Apesar de ter feito sucesso popular principalmente pelos roteiros e aparições na televisão, Fernanda Young sempre se identificou como escritora. Trechos de alguns de seus 15 livros publicados, tanto de poesia quanto de prosa, ganham vida no filme, lidos pela atriz Maria Ribeiro. Animações criadas a partir de desenhos feitos pela própria Fernanda completam o mosaico do documentário. Com argumento de Marcella Tovar e Susanna Lira, o documentário tem roteiro final de Clara Eyer e Ítalo Rocha, que também assinam a pesquisa de conteúdo; e roteiro de Beto e Bruno Passeri. Fernanda Young – Foge-me ao Controle é um filme da Modo Operante Produções, em coprodução com o canal GNT. Sinopse:De insana a consciente, de feminista punk a mãe apaixonada. Os Normais, Saia Justa e todas as faces da artista Fernanda Young, que sacudiu a televisão brasileira e se tornou uma das vozes mais importantes da sua geração.