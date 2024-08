Mostra de longas gaúchos ganhará sessões na sala Eduardo Hirtz

Os cinco filmes que competiram na Mostra Sedac/Iecine de Longas Gaúchos, realizada durante o 52° Festival de Cinema de Gramado, serão exibidos a partir desta quinta-feira (29) na sala Eduardo Hirtz da Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). Será a oportunidade do público porto-alegrense conferir os destaques da nova safra de produções gaúchas, que saíram de Gramado premiadas com Kikitos e com prêmios em dinheiro. A programação da mostra tem entrada franca e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria uma hora antes do início da exibição, conforme o título do dia. As sessões serão únicas e os filmes ainda não têm data de estreia nos cinemas.A mostra de filmes contempla o trabalho de diretores já conhecidos na cena audiovisual do RS e oferece um panorama da diversidade do nosso cinema, em seus temas e cenários. Há desde locações na serra gaúcha, no longa Até que a Música Pare, com uma trama protagonizada por descendentes de italianos, até a fábula romântica Infinimundo, ambientada na região central do estado. O longa A Transformação de Canuto, que venceu os principais prêmios da mostra, foi rodado em uma aldeia Mbya-Guarani da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A capital Porto Alegre está representada em dois documentários: Memórias de um Esclerosado e Um Corpo Só. Confira a programação completa:Quinta-feira (29), às 19h30min – Sala Eduardo HirtzA Transformação de Canuto - o filme dos diretores Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho combina ficção e documentário para recriar a história de Canuto, um homem que se transformou em onça e depois morreu tragicamente. O episódio já virou lenda e ainda povoa o imaginário de uma pequena comunidade Mbyá-Guarani na fronteira entre o Brasil e a Argentina. O longa ganhou os prêmios de melhor filme, ator, fotografia e direção.Sexta-feira (30), às 19h30min – Sala Eduardo HirtzAté que a Música Pare – o terceiro longa da diretora Cristiane Oliveira (depois de Mulher do Pai e A Primeira Morte de Joana) foi rodado na região da serra gaúcha, entre os municípios de Antonio Prado e Veranópolis. A trama acompanha Chiara, uma senhora idosa e descendente de italianos, que resolve acompanhar o marido em suas viagens como vendedor. Ela sempre se dedicou à família e agora, sem os filhos em casa, terá que tomar algumas decisões importantes. A produção ficou com os Kikitos de melhor atriz e direção de arte. A diretora Cristiane Oliveira estará presente na sessão para conversar com o público.Sábado (31), às 19h30min – Sala Eduardo HirtzInfinimundo – com direção de Bruno Martins e Diego Müller, o filme coloca os personagens em um ambiente fabular para mostrar o romance entre um jovem contador de histórias que chega à cidade do interior e se apaixona pela integrante de uma banda local – namoro que não é bem visto pela pai da moça. As locações foram na região de Santa Cruz do Sul e Sinimbu, duramente afetadas pelas enchentes de maio. O longa conquistou o prêmio do júri popular. O diretor Diego Müller estará presente na sessão para conversar com o público.Domingo (1), às 19h30min – Sala Eduardo HirtzUm Corpo Só – o diretor Cacá Nazário recupera a trajetória da Tribo de Atuadores Oi Nóis Aqui Traveiz, um dos grupos de teatro mais importantes do sul do Brasil. A partir de entrevistas com Paulo Flores, fundador do grupo, e sua companheira Tania Farias, o filme mostra uma história marcada por elementos de teatro, delírio, resistência e política. Os diretor Cacá Nazário e os atores Paulo Flores e Tania Farias estarão presentes na sessão para conversar com o público.Terça-feira (3), às 19h30min – Sala Eduardo HirtzMemórias de um Esclerosado – a diretora Thais Fernandes e o cartunista Rafael Corrêa assinam a direção deste documentário, que reúne as memórias do próprio Corrêa. Por meio de relatos bem humorados, desenhos e depoimentos de amigos, o filme conta a trajetória do artista, portador de uma doença degenerativa. A produção se destacou como melhor trilha, som, montagem e roteiro, além de uma menção honrosa para Rafael Corrêa. Os diretores estarão presentes na sessão para conversar com o público.