Exposição itinerante de Maria Lídia Magliani inaugura no MACRS

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto Estadual de Artes Visuais e do Museu de Arte Contemporânea do RS inauguram nesta quinta-feira (29), a partir das 18h, a exposição itinerante Magliani - Obra Gráfica. São cerca de 70 gravuras e pinturas produzidas durante a carreira de Maria Lídia Magliani, que já foram expostas no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo em Pelotas, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul, e no Museu de Arte de Santa Maria. Elas finalizam a itinerância, agora, no Macrs (Rua dos Andradas, 736), na Casa de Cultura Mario Quintana. A visitação ocorre desta sexta-feira (30) até 27 de outubro, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h.O projeto, que estará na Galeria Sotero Cosme, 6º andar da Casa, é uma iniciativa do Núcleo Magliani, centro de referência da obra da artista fundado em 2013 por Julio Castro, que assina a curadoria da mostra. Maria Lídia Magliani (1946 – 2012) nasceu em Pelotas e se formou no Instituto de Artes em Porto Alegre. É uma das primeiras mulheres negras a se formar em Artes pela instituição. Em 1966, ainda estudante, realizou sua primeira exposição individual na Galeria Espaço, em Porto Alegre, tendo o professor Ado Malagoli como seu incentivador. Ao longo do tempo, Magliani tornou-se uma figura emblemática de sua geração, pois realizou várias exposições de sucesso nas décadas de 1970 e 1980. Sua trajetória demonstra que a sua atuação no contexto artístico sempre foi múltipla, refletindo o talento que tinha em atuar em várias frentes, por vezes simultaneamente.