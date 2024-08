Single de Fausto Prado e Caetano Silveira feat. Silvio Marques chega às plataformas

Chega às plataformas digitais nesta quarta-feira (28) o single Subterrâneo, de Fausto Prado & Caetano Silveira, parceiros de longa data do projeto Cidade Baixa (desde 2003). A faixa é uma das canções que integram o álbum Tantos e Diversos, que traz dez canções com a sensibilidade dos compositores porto-alegrenses diante da realidade dos tempos pós-tragédias, exaltando o amor, a liberdade criativa e a diversidade dentro da cultura musical brasileira. Comemorando 20 anos da parceria, Tantos e Diversos conta com a participação de dez cantores que fizeram parte da trajetória da dupla.Subterrâneo fala de nossas pequenas mortes e dos necessários renascimentos cotidianos, e é interpretada com emoção e propriedade por Silvio Marques, ex-integrante do Saracura. A banda formada para a gravação do álbum contou com Fausto Prado (violões, guitarra e teclados), Luiz Mauro Filho (pianos), Rafa Marques (bateria), Giovanni Berti (percussão), Lucas Esvael e César Ratão Moraes (baixo).Fausto Prado e Caetano Silveira são compositores parceiros desde o ano de 2003, com carreira destacada na música do Rio Grande do Sul. A dupla tem três CDs e um DVD, dois Prêmios Açorianos (2006/2009) e participações com destaque em festivais regionais e nacionais, indicação ao Prêmio Nacional da Música/RJ (2010). Fausto e Caetano foram vencedores do Projeto Pixinguinha/Funarte RJ (2009) e também desenvolveram juntos o projeto da Rádio Web Buzina do Gasômetro.