Museu da Cultura Hip Hop RS inaugura obras gigantes e interativas

Neste sábado (24), o Museu de Cultura Hip Hop RS apresenta a segunda edição do Vem Pro Museu. O evento será marcado pela inauguração de obras gigantes e interativas. Um tênis, um toca discos e um microfone - itens que fazem parte da cultura hip hop -, de aproximadamente três metros cada, fazem parte do acervo ao ar livre, que em sua totalidade conta com cerca de 6 mil itens.

O Vem Pro Museu também irá receber o renomado rapper Marechal e o grupo Revolução RS. E mais: Lady Blac, MC Pedrão, Grupo Explosão, DJ Zonattão, DJ Marigdas, Don X e Joy, artistas que foram contemplados pelos cinco editais promovidos através da Lei de Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Instituto Neoenergia.



O evento ainda contará com batalha de breaking no estilo Seven to Smoke. Os MCs devem se inscrever das 14h às 14h30, no local, e o grande vencedor levará o prêmio de R$ 1000,00.



A entrada é gratuita e os ingressos estão sendo distribuídos através do Sympla - retire o seu aqui. A organização pede doações de alimentos e cobertores que seguem sendo distribuídos entre as entidades que vêm sendo atendidas pelo Museu, devido a tragédia climática.



Serviço Vem Pro Museu



Atrações: Marechal, Revolução RS, Lady Black, MC Pedrão, Grupo Explosão, DJ Zonattão, DJ Marigdas, Don X e Joy.

Dia: 24 de agosto

Horário: das 14h às 18h

Endereço: Rua Parque dos Nativos 545, Vila Ipiranga, em Porto Alegre

Ingressos gratuitos: retire aqui



(*os ingressos são limitados devido a capacidade do Museu)

Sobre o Museu da Cultura Hip Hop RS



Inaugurado no ano do cinquentenário do hip hop no mundo, o Museu da Cultura Hip Hop RS é o primeiro da América Latina dedicado ao movimento. Com um espaço de quatro mil metros quadrados, o Museu é uma iniciativa coletiva da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, e objetiva o fortalecimento de outros estados brasileiros para criação de museus, organizando uma rede capaz de construir o Museu Brasileiro da Cultura Hip Hop nos próximos cinco anos.

O complexo conta com cerca de seis mil itens de acervo físico e digital sobre a história do hip hop gaúcho. Inspirado no The Universal Hip Hop Museum nos Estados Unidos, conta com salas expositivas, atelier de oficinas, café, loja, estufa agroecológica, biblioteca, estúdio musical, multipalco e a Quadra Petrobras. O Museu da Cultura Hip Hop do RS tem financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio master da Petrobras e patrocínio Neoenergia. Realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.