Paralamas do Sucesso traz celebração de seus 40 anos volta a Porto Alegre

O Paralamas do Sucesso, um dos maiores ícones do rock brasileiro de todos os tempos, vai retornar a Porto Alegre com mais um show da turnê Paralamas Clássicos. O grupo, que recentemente completou 40 anos de estrada, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), às 21h deste sábado (24), para executar os grandes hits da sua carreira, como Alagados, Meu Erro, Lanterna dos Afogados, Lourinha Bombril e Ela Disse Adeus. Os ingressos já estão quase esgotados, e partem de R$110,00.



Herbert Vianna (vocal e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) iniciaram a turnê em 2021 e, depois de passar pelas principais cidades do país, continuam em 2024 revistando os melhores momentos da sua trajetória. O setlist vai do debut Cinema Mudo (1983) ao mais recente Sinais do Sim (2017), com algumas surpresas de última hora incluídas no repertório. No palco junto com eles, estão os três músicos que acompanham a banda há décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

O Paralamas do Sucesso não é só uma das bandas mais importantes da história da música brasileira, mas da América Latina em geral. Com mais de 40 anos de carreira, 27 discos lançados, dezenas de sucessos e incontáveis shows pelo mundo, o grupo segue na estrada arrebatando plateias de todas as idades.