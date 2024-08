Workshop de dança moderna de Martha Graham em Porto Alegre

A bailarina e professora de dança Marilice Bastos ministrará, nos dias 7 e 8 de setembro, um workshop de dança moderna de Martha Graham para quem tem interesse em aprender a técnica de dança criada pela americana. A inscrição tem o valor de R$150,00 e convida qualquer pessoa interessada em aprender uma técnica que faz sentir além dos movimentos corporais, mas todo um contexto de arte, filosofia e estilo de vida. O curso dura duas horas, das 14h às 16h, e fornecerá certificado aos participantes. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (51)99911 5907.Entre os benefícios da técnica está a profilaxia da coluna vertebral e do assoalho pélvico, o desenvolvimento da expressividade e ritmo corporal e musical e o autoconhecimento. A dança moderna de Martha Graham é visceral e exponencial para conduzir o praticante ao encontro com suas emoções mais genuínas.