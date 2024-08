Acústicos & Valvulados celebram 33 anos de estrada em Porto Alegre

A banda Acústicos & Valvulados se apresenta, nesta sexta-feira (23) às 20h no Palco Principal do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro. s/n). O show de 1h30min possui ingressos a partir de R$60,00, disponíveis para compra no site www.theatrosaopedro.rs.gov.br. O grupo possui dez CDs lançados e três DVDs, além de diversos singles e participações em coletâneas. A banda já foi indicada aos prêmios VMB MTV, Revista Dynamite e Açorianos de Música, em três edições. Marcaram presença em festivais como Planeta Atlântida, TIM Festival, Porão do Rock e Superdemo.