Madrigal Nestor Wennholz interpreta clássicos em apresentação de Concertos Capitólio

Neste sábado (24) às 11h, acontece a quinta apresentação da série Concertos Capitólio da temporada 2024, com o Madrigal Nestor Wennholz. A abertura do concerto será feita pelo jovem violoncelista Cléber da Silva Filho, aluno da AACAMUS (Associação Amigos Casa da Música) e integrante da Camerata Jovens Talentos, que será acompanhado pelo pianista Yuri Miorelli. A apresentação, com entrada franca, ocorre na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085). A curadoria do projeto é da Casa da Música POA.O grupo vocal é formado por José Marcos Neutzling e Lucas Alves (tenores I), Rogério Ienczak Gomes e João Ricardo Masuero (tenores II), Fernando Wielewicki e Luís Augusto Weber (barítonos), Roberto Moreira e José Mariano Bersch (baixos). No concerto, serão apresentadas obras de Josquin des Prez (c. 1450-1521), John Dowland (1563-1626), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Francis Poulenc (1899-1963), Nestor Wennholz (1931-2008), entre outros compositores. A regência é de Lucas Alves.O Madrigal Nestor Wennholz é uma formação musical vocal de naipes masculinos, de Porto Alegre/RS, que iniciou suas atividades em 2015. Dedica-se em especial ao repertório de música erudita a capella, dos períodos renascentista, barroco e romântico, sem deixar de visitar oportunamente outros gêneros e estilos musicais. A denominação do grupo vocal é uma homenagem, em memória, ao reconhecido compositor, arranjador e maestro gaúcho Nestor Miguel Wennholz (1931-2008), cuja obra dedica especial atenção à música coral.