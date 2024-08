Orquestra de Câmara da Ulbra toca Beatles no Auditório Araújo Vianna

A Orquestra de Câmara da Ulbra vai trazer o espetáculo Beatles Magical Classical Tour ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), no domingo (25). A apresentação, que tem como solistas Adriana Deffenti, Cintia de Los Santos, Paulo Mestre e Panta, contará com a regência do maestro Tiago Flores e com a participação do Vocal TAKT para executar diversos hits do Fab Four em versão sinfônica, como Hey Jude, Let It Be, Come Together, Something, Penny Lane e Blackbird. O show inicia às 18h, e os ingressos partem de R$55,00, no Sympla.Vencedor do Prêmio Açorianos 2008 na categoria melhor show, o espetáculo leva o público em uma viagem no tempo através das canções da maior banda de todos os tempos. Explorando os estilos Renascentista, Barroco, Clássico, Romântico e Impressionista, a apresentação passeia por diferentes épocas da música erudita, contando também um pouco da sua história. Os arranjos são assinados por Fernando Mattos, Fernando Cordella, Rodrigo Bustamante, Daniel Wolff, Iuri Correa, Arthur Barbosa, Atos Flores e Pedrinho Figueiredo.