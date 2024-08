Espetáculo infantil em única apresentação no Espaço Cuidado Que Mancha

A tarde deste sábado (24) é para cantar em família no Espaço Cuidado Que Mancha (rua Damasco, 162). O espetáculo Cuidado que Ronca, voltado à primeira infância, será apresentado às 16h e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, custando R$ 15,00 (meia entrada) e R$ 30,00 (inteira). Durante o evento, o grupo estará recebendo doações de roupas e alimentos para projetos sociais.Baseada no livro/CD homônimo Cuidado que Ronca (Editora Projeto), feito de canções de ninar, a montagem passeia por diversos ritmos brasileiros e do Cone Sul, como chacarera, marcha-rancho, samba, toada e xote. São 21 canções de Raquel Grabauska e Gustavo Finkler, ilustradas pelas aquarelas, recortes e colagens de Renata Mattar. Cuidado que Ronca reúne, em seu elenco, Bárbara Borges, Claudio Veiga e Raquel Grabauska. Com um longo histórico de produções artísticas para crianças na área musical e de radioteatro, esta é a primeira vez que a trupe porto-alegrense se dedica ao universo dos bebês.