Música instrumental brasileira é atração do Ecarta Musical deste sábado

A dupla canoense formada pelo violonista Tiago Marques e a violoncelista Samara Moraes apresenta o show instrumental Brasilidades neste sábado (24) às 18h. O evento acontece na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943), e tem entrada franca. Para quem não puder estar presente no evento, o mesmo será transmitido ao vivo pelo Youtube da Fundação.Criado há pouco mais de um ano, o Porto Madeira Duo traz uma seleção de obras de sonoridade intimista com foco na música brasileira contemporânea, intercalando com breves histórias de cada peça musical. No repertório, músicas como Rasgando Seda (Guinga), Sonata para Violão e Violoncelo (Radamés Gnattali), As Parcas (Fernando Mattos), Seis Brevidades (Sérgio Assad) e Cantiga (Dimitri Cervo). Os músicos se conheceram no bacharelado de Música na Ufrgs. Samara Moraes é violoncelista na Orquestra de Câmara da Unisc e professora de violoncelo pela Suzuki Association of Americas (SAA). Iniciou seus estudos em música aos seis anos e aos 11 começou a estudar violoncelo como autodidata. Bacharela em Música, atuou como solista com a orquestra acadêmica da UFRGS, além de se apresentar em vários recitais temáticos. Tiago Marques tem formação acadêmica em Violão Erudito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante o período da graduação, o violonista participou de diversas Masterclasses com professores renomados do violão como Fábio Zanon, Mario Ulloa e Eduardo Isaac (ARG). Participou de Festivais Internacionais de Música como o Festival de Gramado, Festival de Santa Maria e o Femusc, de Santa Catarina. Foi finalista do III Concurso Nacional de Violão da AV-Rio, conquistando o terceiro lugar.