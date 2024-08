André Damasceno comemora 40 anos de carreira em show neste final de semana

André Damasceno, conhecido no Brasil inteiro depois do sucesso do Magro do Bonfa na Escolinha do Professor Raimundo, vai comemorar quatro décadas de carreira no Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 564), neste sábado (24) às 20h. Contando histórias de bastidores e trazendo os personagens mais queridos pelo público, o humorista apresenta espetáculo especial 40 Anos de Humor. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, e custam entre R$50,00 e R$100,00. No palco, Damasceno vai lembrar o seu convívio com grandes estrelas da comédia brasileira, como Agildo Ribeiro, Lúcio Mauro, Walter D'Ávila, Costinha e Rogério Cardoso. Além disso, ele interpretará os seus melhores textos, em meio a relatos de como foi o seu trabalho no Zorra Total ao lado da nova geração do gênero – como Fábio Porchat, Leandro Hassum, Fabiana Karla, Heloísa Périssé e Katiuscia Canoro. O show contará com a participação especial de Dedé Leitão, atriz e humorista do novo elenco da peça Se Meu Ponto G Falasse.O porto-alegrense André Damasceno é engenheiro civil e professor de matemática. O humorista já realizou mais de 5 mil espetáculos e foi assistido por mais de 3 milhões de pessoas em todo o país. A sua estreia nos palcos ocorreu no Opinião, em outubro de 1984. Consagrado no Brasil inteiro com o personagem Magro do Bonfa, Damasceno fez parte do programa Escolinha do Professor Raimundo, sob o comando de Chico Anysio, na Rede Globo. Ele também integrou o elenco da Escolinha do Barulho, da Record, e interpretou o Presidente Lula no Zorra Total, de 2003 a 2015.