Mostra reúne seis artistas de Mosaico Contemporâneo na Galeria La Photo, a partir desta quarta-feira (14)

Nesta quarta-feira, às 19h, ocorre a abertura da exposição Entrando em Cena - Mosaico Arte Contemporâneo, na Galeria La Photo (Travessa da Paz, 44). Reunindo os trabalhos de Bia Lisboa, Mara Castilhos, Mari Sangoi, Mariza Vedana, Mhel Gabbardo e Tina Dumoncel, a mostra poderá ser visitada, gratuitamente, até o dia 25 de agosto, sempre de quartas-feiras a domingos, das 14h às 19h.

Expressão artística datada do início no século XIX, o Mosaico Contemporâneo marca o momento de ruptura com a tradição, se firmando como forma de expressão independente e original. Diferente da pintura, esta arte se utiliza de materiais tridimensionais que fazem um jogo de luz e cores nas superfícies onde são aplicados: pedras naturais, pasta vítrea, vidro, cerâmica, materiais artificiais, ferro, cobre, entre outros. No mosaico contemporâneo, o artista tem a liberdade e ousadia de mesclar, incorporar e utilizar diferentes suportes para criar suas obras, com diversidade de cores, formas e temas, podendo as obras serem escultóricas, painéis bidimensionais e tridimensionais, quadros ou joias.

Essa linguagem vem sendo desenvolvida pelas seis artistas visuais há alguns anos. Bia iniciou na arte do mosaico, a partir de um curso com o mosaicista Leonardo Posenato, em 2004, e desde 2011 passou a se aperfeiçoar com outros nomes renomados, a exemplo de Giulio Menossi, Dino Maccini, Antonella Gallenda, Marcelo de Melo, Solange Piffer, entre outros. Apaixonada pelo mosaico antigo e o micro mosaico, conseguindo unir um pouco de cada técnica em suas obras do mosaico contemporâneo, participou de exposições nacionais e internacionais, além de representar o Brasil, como convidada nos Simpósios Internacionais de Mosaico Contemporâneo na Sardenha, Patagônia e Turquia.

Mara cursou bacharelado em artes plásticas na Ufrgs, onde utilizou a pintura e a escultura como linguagens prioritárias para sua expressão. Mas foi em cursos com os mestres Xico Stockinger e Heloisa Tregnago que despertou sua paixão pelas pedras, e que, mais tarde, originou a inserção de mosaico à sua pintura. Durante sua carreira, participou da 7ª Bienal de Artes Plásticas, na Galeria Bernanos Crous/Sorbonne Université, em Paris; V Salão de Artes da Prefeitura do RJ e Mostra Rio Natureza Viva, ECO-92, da Academia Brasileira de Belas Artes, Rio de Janeiro.



Mari, por sua vez, é contemporânea especialista em Mosaico Escultórico. Suas peças abstratas e orgânicas partem do processo criativo de um design intuitivo, com obras executadas a partir de bases escultóricas em um contexto espacial. Sua base foi o mosaico romano com Leonardo Possenato, mas especializou-se no Mosaico Estrutural com Marcelo de Melo (Reino Unido) e Giulio Menossi (italia). Com a brasileira Celita Alberti e a argentina Cris Romero, aprendeu o fusing. Teve formação adicional com os italianos Dino Maccini, Antonella Gallenda e Carolina Zanelli, além dos brasileiros Manas Bonetti, Rosangela Gasparin, entre outros. Também participou de exposições nacionais e internacionais, como na Bienal de Curitiba, Itália, Argentina, Uruguai, Turquia e México.



Atualmente cursando a Mosaika, Mariza deu seus primeiros passos no mosaico em 2017, no ateliê de Iara Sclovsky. Aprimorou sua técnica no mosaico escultórico com Mari Sangoi e no Tridimensional com Dino Maccini. Essa é sua primeira exposição na linguagem. Mhel, iniciou os estudos da técnica no Ateliê de Iara Sclovsky, entre outros, em Porto Alegre. Fez cursos no Brasil e no exterior com Rosangela Gasparin, Mari Sangoi, Giulio Menossi, Dino Maccini, e Alejandra Matin, e se especializou em Ravenna, na Koko Mosaico, e com Marco Santi, na Itália. Por fim, Tina é graduada em Artes Plásticas, pela Unijui-RS, e se especializou com os mosaicistas Giulio Menossi, Dino Maccini, Marco Santi, a Scuola Mosaicist del Friuli, Spilimbergo, entre outros. Também faz cursos com os argentinos Fernando Bekir e Alejandra Martin, e os brasileiros Manas Bonetti, Cris Passaretti, Mari Sangoi e Rosângela Gasparin.