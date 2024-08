Mais de 400 profissionais da cadeia produtiva do cinema e da televisão foram beneficiados com doação da Netflix

Centenas de trabalhadores do audiovisual residentes em municípios do Rio Grande do Sul e que foram afetados pelas enchentes do mês de maio receberam auxílios financeiros entre o início de julho e o começo de agosto. O benefício, em parcela única, foi repassado pela Fundação Cinema RS (Fundacine), com recursos doados pela Netflix. A iniciativa, batizada de Ação Audiovisual RS, deve se estender até o próximo dia 25 (ou até o esgotamento da verba).



Os repasses financeiros beneficiaram profissionais de diversos segmentos do audiovisual, televisão e cinema, e seu entorno: desde os que trabalham na logística dos sets de filmagem e gravação (como alimentação e transporte), passando pelos que atuam diretamente nas ações de produção e pós-produção (produtores, diretores, técnicos de som, diretores e produtores de arte e elenco), até videomakers e pequenos realizadores de todo o Estado, que operam de maneira autônoma e independente com produção de imagem.



O regulamento da Ação estruturou os repasses de acordo com três categorias distintas de benefício para os profissionais do audiovisual: R$ 12 mil para quem teve sua residência ou local de trabalho inundado, R$ 6 mil para aqueles que perderam equipamentos e bens e R$ 2.500,00 para quem teve trabalhos adiados ou cancelados no período.



Após encerrada a etapa de inscrições para o benefício, ocorrida em junho, a equipe da Fundacine realizou a análise e busca complementação de informações necessárias dentre os solicitantes. "As comprovações eram obrigatórias, para garantir que o repasse da doação estivesse chegando aos profissionais do setor atingidos pelas enchentes", explica a coordenadora da iniciativa, Paola Mallmann.



Na medida em que a análises das inscrições foram sendo aprovadas, foi sendo encaminhada – paralelamente – a concessão do auxílio, como uma forma de dar andamento ao repasse em caráter emergencial. "Muitos inscritos iam sendo contemplados ao mesmo tempo que seguíamos o processo de validação das demais inscrições", emenda Paola. Segundo ela, através dos dados levantados, ainda foi possível que a entidade fizesse um levantamento das principais perdas registradas, incluindo prejuízos indiretos como adiamento e cancelamento de trabalhos, bem como ampla presença de realizadores independentes do interior do Estado na lista de inscritos.



Divulgada em todo o Estado, a campanha beneficiou, principalmente, trabalhadores de Porto Alegre e cidades da Região Metropolitana – como Alvorada, Cachoeirinha, Viamão, Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba, São Leopoldo e Novo Hamburgo –, que, segundo Paola, "tiveram o maior número de contemplados por fazerem parte das áreas mais atingidas pelas cheias, e por estarem em território que concentra grande parte das produções audiovisuais em maior escala".

O auxílio financeiro também foi repassado a profissionais residentes em Arroio do Meio, Barra do Ribeiro, Campo Bom, Esteio, Gravataí, Candelária, Encantado, Igrejinha, Lajeado, Montenegro, Nova Petrópolis, Osório, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Jerônimo, São Sebastião do Caí, Taquara, Taquari, Três Coroas, entre outros municípios. No total, a ação beneficiou, até agora, trabalhadores, espaços de trabalho e residências localizados em 30 municípios gaúchos.