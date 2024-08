Adriano Naves de Brito discute ética e filosofia em curso no Instituto Ling

Doutor em Filosofia com mais de 30 anos de experiência como docente, Adriano Naves de Brito ministrará o curso Ética para Praticantes no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Dividida em três encontros, a atividade acontece nos dias 13, 20 e 27 de agosto, sempre nas terças-feiras, às 19h, para abordar as principais teorias filosóficas sobre moralidade e explicar por que às vezes é tão difícil saber o que fazer em determinadas situações. As inscrições para o curso custam R$360,00 e podem ser feitas no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural. Professores da rede pública de ensino, das séries básica, fundamental e média, podem solicitar bolsa de estudo com 80% de desconto pelo e-mail [email protected] em conceitos de alguns dos pensadores mais influentes da filosofia ocidental, como o alemão Immanuel Kant, o professor e pesquisador mostrará que valores éticos não são estáticos e que podem passar por mudanças motivadas por diferentes razões, como avanços tecnológicos, transformações sociais, eventos históricos, intercâmbios culturais ou experiências pessoais. Entre questionamentos e discussões, Brito destaca que todos nós, que vivemos em sociedade, somos praticantes do jogo social da ética, ainda que nem sempre saibamos como agir. Além de atuar em cursos de graduação, pós-graduação e MBAs na Universidade Federal de Goiás e na Unisinos, Adriano foi secretário de educação de Porto Alegre no quadriênio 2017-2020. Atualmente, é diretor executivo da Fundação Bienal do Mercosul de Artes Visuais.Curso Ética para PraticantesProgramação13/08 – Aula 1: Ética para que? O que fazemos e o que devemos fazer.20/08 – Aula 2: Sem ética somos animais ou somos animais éticos?27/08 – Aula 3: Por que agimos como agimos? Entre causas, valores e razões.