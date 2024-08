CineBancários exibe estreia de documentário sobre PC Farias nesta semana

Após estreia no Festival É Tudo Verdade, o documentário Morcego Negro estreia na sala do CineBancários (rua General Câmara, 424) nesta quinta-feira (8) na sessão das 18h50min. O filme apresenta a biografia de Paulo César Farias, o famoso PC Farias, tesoureiro da campanha do primeiro presidente civil eleito por voto popular depois de 21 anos de ditadura militar no Brasil, Fernando Collor de Mello. PC se tornou o lobista mais poderoso do país, esteve diretamente envolvido no processo que culminou com o impeachment de Collor, abalando profundamente a recém-restaurada democracia brasileira, e acabou sendo misteriosamente assassinado em 1996. Os ingressos podem ser adquiridos a R$12,00 na bilheteria do CineBancários. Idosos(as), estudantes, bancários(as), jornalistas sindicalizados(as), portadores de ID Jovem e pessoas com deficiência pagam R$ 6,00.