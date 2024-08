Rock N' Bira no Opinião fará edição especial Grunge com Mr. Juz e mais 4 shows

A festa Rock N' Bira, tradicional no cenário roqueiro de Porto Alegre, trará cinco bandas ao vivo neste sábado (10), a partir das 22h. Todas as atrações escolhidas homenageiam o último subgênero do rock a sacudir o mundo, o grunge. Com Mr. Juz e shows tributo ao Nirvana (com a banda Bleach), Pearl Jam (Grunge Town), Alice In Chains (Lower) e Silverchair (Silverchair Cover RS), a festa ainda contará com arrecadação de coberturas, agasalhos, materiais de limpeza e higiênico, em ação conjunta com o Sopão Solidário. Nos intervalos entre as apresentações ao vivo, Ricardinho F. (residente e fundador da Rock n' Bira) e Barbosinha (residente do Opinião) assumem o som tocando o melhor do rock mundial. Os ingressos, já disponíveis pela plataforma Sympla, partem de R$ 109,90.100% do valor arrecadado com a venda das camisetas oficiais da festa será destinado ao Sopão Solidário e às suas ações beneficentes. As camisetas estarão com 50% de desconto, no valor de R$ 40,00 e podem ser compradas na própria festa ou na Loja Boby Rock and Geek (rua Joaquim Nabuco, 112), ponto de venda oficial também de ingressos da Rock n' Bira.Mr. Juz já tocou e realizou shows em diversas casas no Brasil, como Manifesto Bar e Inferno Club (SP), Pepsi On Stage, Bar Opinião, O Lorde, entre outros. O músico hoje realiza apresentações em pubs da região Metropolitana e interior do estado, é professor de técnica vocal e continua em atividade com suas canções autorais.