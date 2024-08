Sala Eduardo Hirtz, da Cinemateca Paulo Amorim, reabre nesta quinta-feira

A sala Eduardo Hirtz, uma das três salas de cinema (junto com as salas Paulo Amorim e Norberto Lubisco) da Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), será reaberta ao público nesta quinta-feira (8), após obras de restauração em decorrência dos prejuízos causados pela enchente que devastou o estado no mês de maio. A programação de reabertura da sala, de 8 a 14 de agosto, contará com exibições diversificadas e com horários alternados, recuperando alguns títulos que estavam em cartaz na semana das cheias em Porto Alegre.Localizada no térreo, a sala Eduardo Hirtz passou por reparos em suas áreas mais afetadas, como o revestimento do piso do cinema e a substituição de todas as poltronas danificadas. Outras partes do espaço, como os carpetes das paredes e o sistema de ar-condicionado, receberam higienização completa, enquanto os banheiros e o ambiente da recepção foram reformados e receberam nova pintura. Equipamentos como os sistemas de sonorização e projeção, apesar de não afetados, passaram por uma revisão técnica para a retomada das exibições na sala.A estreia principal é Testamento, do diretor canadense Denys Arcand. Outra novidade que estará em cartaz é o filme brasileiro de Marcos Jorge, Estômago, que volta aos cinemas em cópia restaurada. Entre os filmes que estavam em exibição durante a enchente está o longa Plano 75, dirigido por Chie Hayakawa.Confira os horários da programação de 8 a 14 de agosto:15h: Estômago, de Marcos Jorge - sessões na quinta-feira (8), sábado (10) e terça-feira (13) Estranho Caminho, de Guto Parente - sessões na sexta-feira (9), domingo (11) e quarta-feira (14)17h: Plano 75, de Chie Hayakawa - sessões na quinta-feira (8) e domingo (11); Clube Zero, de Jessica Hausner - sessões sexta-feira (9) e terça-feira (13); Verissimo, de Angelo Defanti - sessões sábado (10) e quarta-feira (14)19h: Testamento, de Denys Arcand - todos os dias