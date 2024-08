Opinião apresenta A Noite do Presidente, com Jean Paul & Convidados

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) vai receber, nesta sexta-feira (9) às 23h, o principal nome do funk gaúcho. Jean Paul, que recentemente completou 20 anos de carreira, subirá ao palco acompanhado de dois convidados especiais, que muito fazem referência ao pagode dos anos 90 – Alex Mel, lembrado por liderar a banda Toque de Mel; e Everton Dornelles, fundador e ex-integrante do grupo Pagode do Dorinho. Os ingressos de A Noite do Presidente podem ser adquiridos na plataforma Sympla, a partir de R$20,00. A entrada é proibida para menores de 18 anos. Além de toda a animação e descontração proporcionada por esses shows, o público ainda vai poder conferir diversas músicas emblemáticas da cena funk local, que levaram Jean Paul até mesmo ao palco do festival Planeta Atlântida. Quero te Namorar, Uh! É Cabaré, Noite de Verão e Summer Funk são alguns dos hits que costumam ter presença garantida no seu repertório. Com mais de 20 anos de carreira, Jean Paul é aclamado como o presidente do funk no Rio Grande do Sul.