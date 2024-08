Tiago Gasperin explora as medidas da arte em exposição no Espaço Força e Luz

Tiago Gasperin inaugura, nesta terça-feira (6) às 19h na Galeria Incidente do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223) a exposição Tomarei as Medidas Cabíveis. A mostra é uma intervenção site specific que registra as medidas, em centímetros, de todas as superfícies disponíveis da Galeria. Em seu processo de medição e marcação, ele transforma o espaço expositivo em um diagrama técnico, ao mesmo tempo que convida o público a uma nova percepção das dimensões e materialidade do local. O projeto explora a dualidade das medidas como abstrações numéricas e reforços da materialidade dos objetos e espaços. A intervenção é acompanhada pela oficina de desenho Ficcionalizar Medidas, ministrada pelo próprio artista. A oficina é gratuita, com vagas limitadas a 15 participantes.Ao demarcar cada parede, placa, sulco, rodapé e demais elementos do espaço, Gasperin convida o observador a perceber a existência e a quantificação do mundo ao seu redor de maneira mais consciente. Tiago Gasperin é artista visual graduando em artes visuais pela Ufrgs e graduado em design gráfico pela Fadergs. Ele é co-fundador do coletivo Território de Rupturas, com o qual realizou a exposição Space over space em Berlim em 2023.