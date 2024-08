Luís Dill lança novo romance neste sábado (3) no Instituto Ling

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe, neste sábado (3), o lançamento de Vento de fogo (Editora Casa 29, 240 páginas, R$70,00), novo romance de Luís Dill das 11h às 12h30. O evento contará com a participação dos escritores Luiz-Olyntho Telles da Silva, Cristina Macedo e Marta Leiria que vão comentar o livro em formato de bate-papo. A entrada é franca e a obra estará à venda no local.Como os romances anteriores, o livro sai pela Editora Casa 29, que tem a preocupação de formar um conselho editorial com a tarefa de analisar os originais. Para Vento de fogo foram convidados Anna Mariano, Débora Mutter, Luiz-Olyntho Telles da Silva e Suzana Bins da Fonseca. A capa é de Beto Soares, que seguiu o conceito estético dos livros anteriores do Ciclo XX: fazer referência ao design gráfico de meados do século passado. Vento de fogo se passa em 1904 na pequena Forquilha Seca, interior do Rio Grande do Sul. Lá um estancieiro sofre uma enfermidade e passa a ouvir os mortos. Com dois metros de altura e saudoso do Império, ele casa com a filha de seu rival político sem consentimento e, conforme as más-línguas, recruta exército para derrubar a República. Quando um destacamento militar chega, a verdade não importa mais.Luís Dill é formado em Jornalismo pela PUCRS e tem pós-graduação Lato Sensu em Literatura Brasileira. Possui mais de 60 livros publicados, além de participações em diversas coletâneas. Já foi finalista de alguns prêmios literários, tendo recebido o Prêmio Açorianos cinco vezes. Recebeu também o prêmio Biblioteca Nacional e Livro do Ano da Associação Gaúcha dos Escritores.