BarraShoppingSul recebe Preview da 15ª edição do Mississippi Delta Blues Festival

O BarraShoppingSul (av. Diário de Notícias, 300) recebe, nesta sexta-feira (2) e sábado (3), o Preview da 15ª edição do Mississippi Delta Blues Festival, o maior Festival da América Latina dedicado totalmente ao estilo musical e suas vertentes. Homenageando a cidade de Cleveland, conhecida como o berço do Blues, a prévia do tradicional evento de Caxias do Sul desembarca em Porto Alegre com uma experiência completa, com drinks temáticos e jantar, além de dois shows internacionais. O evento inicia às 18h, na área externa do Baixo Barra. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.uniticket.com.br, com valores entre R$190,00 e R$210,00. A entrada garante o acesso a um dia de evento, dois drinks temáticos e um voucher no valor de R$100,00 para jantar em um dos restaurantes do Baixo Barra - Applebee's, Bah Restaurante, Barolo Trattoria, Pobre Juan, Sólos Costero, PKC, Roister, Outback, Ô Xiss e Cubo Cia Cervejeira. Na sexta-feira, primeira noite de Blues, a banda caxiense The Cotton Pickers abre o evento. Com mais de 10 anos de trajetória, tocam clássicos do Country Blues e do Classic Rock. Já o show internacional da noite vai contar com a energia envolvente de Laretha Weathersby, cantora premiada de Chicago que trará canções tradicionais e autorais, com a promessa de não deixar ninguém parado. Já no segundo dia de programação, o palco será aberto por Guto Konrad, de Santa Cruz do Sul. O show principal do dia fica por conta da Diva do Blues, a norte-americana J.J. Thames, uma das mais respeitadas blues woman da atualidade. A produção do evento é uma parceria entre o Mississippi Delta Blues Festival, a By Job e o BarraShoppingSul.