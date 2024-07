Solidariedade e Perseguição são temas de exposição que estreia em Porto Alegre

A exposição Memórias Encontradas Entre a Solidariedade e a Perseguição chega ao Brasil nesta segunda-feira (29) depois de passar pela Argentina, Uruguai e Chile e pode ser visitada até 16 de agosto no Foyer do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), com entrada franca. As visitas podem ser feitas das 10h às 19h, de segunda-feira a domingo. A exposição traz a história de homens e mulheres que no golpe de Pinochet – em 11 de setembro de 1973 –, ingressaram na Embaixada da Argentina, em Santiago do Chile, em busca de refúgio. A abertura da mostra será nesta segunda-feira (29), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel. Nela, terá uma mesa de debate com Tabajara Ruas, José Rogério Licks e mediação de Zé Victor Castiel. Resultado da parceria do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Brasil e da Comisión Provincial por la Memoria da Argentina, com o apoio do Memorial do Rio Grande do Sul, Secretaria da Cultura do RS, Fundação Theatro São Pedro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul através do Curso de Museologia, Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio (PPGMusPa/UFRGS) e Grupo Sépia UFRGS, Sigmund Freud Associação Psicanalítica e Coletivo Testemunho e Ação, a mostra traz registros entre fotografias, documentos produzidos pela repressão e depoimentos que permitem reconstituir o desespero daqueles dias. Também compõe a exposição mesas de debate, exibição de documentários e visitas guiadas.Confira a programação completa:Abertura: 29 de julho, segunda-feira Hora: 19hMesa de debate com Tabajara Ruas, José Rogério Licks e mediação de Zé Victor Castiel Local: Teatro Oficina Olga Reverbel, no MultipalcoExibição do documentário inédito Terrorismo de Estado: Operação CondorDia: 5 de agosto, segunda-feiraHora: 19h Mesa de debate com Nilson Cezar Mariano, Marco Antonio Villalobos e mediação de Jair KrischkeLocal: Teatro Oficina Olga Reverbel, no MultipalcoExibição do documentário Harald Edelstam: o nome da esperançaDia: 12 de agosto, segunda-feira Hora: 18h Visita mediada e conversa com o diretor do documentário, Marco Antonio VillalobosLocal: Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco