Ospa homenageia 200 anos da imigração alemã em concerto que marca reabertura da Sala Sinfônica

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) realizou, na noite de sexta-feira (26), um concerto com programa exclusivo de compositores alemães, com regência do maestro Evandro Matté. A apresentação faz parte das comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã no Estado. A data marcou, ainda, a reabertura da Casa da Ospa que, em decorrência dos efeitos da enchente, permaneceu fechada nos últimos três meses.

O programa executado pela orquestra começou por Johannes Brahms (1833-1897), com Abertura Festival Acadêmico, Op. 80. O convidado especial da noite, o oboísta alemão Christoph Hartmann, integrante da Orquestra Filarmônica de Berlim emocionou a plateia com a execução do Concerto para Oboé e Pequena Orquestra, de Richard Strauss (1864-1949). “Amo esta obra, escuto desde criança. Strauss é um dos meus compositores favoritos e ele usa o oboé de maneira única nesta peça, além de destacar também o clarinete, a viola e o cello”, observou Hartmann. A segunda parte da apresentação foi dedicada à Sinfonia nº 7, de Ludwig van Beethoven (1770-1827).



Matté destacou a importância do legado da cultura alemã na história da música de concerto.“Entre uma lista dos maiores compositores da história, sempre teremos vários alemães”, pontuou. “A criação da Ospa tem participação de grupos de alemães residentes em Porto Alegre, que contribuíram para a estruturação da nossa sinfônica.”



Para o presidente da Comissão Oficial do Bicentenário e subsecretário de Justiça e Integridade Institucional da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Rafael Gessinger, o momento é de celebrar a integração humana e os encontros culturais que formaram a identidade do povo gaúcho.



Segundo ele, o repertório do concerto especial da Ospa reflete o sentimento de cooperação e a força resiliente que é marca cultural dos imigrantes. “A Sétima de Beethoven se tornou, depois da enchente, o hino sem letra do bicentenário. Ela nos convida a refletir sobre a fragilidade da vida humana, mas se apoiando no amor e na fraternidade, e é isso que celebramos aqui”, disse.