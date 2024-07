Jesyel Cezar realiza recital no Centro Cultural da Ufrgs

Egresso da graduação em Música do Instituto de Artes da Ufrgs, Jesyel Cezar cursa mestrado em Piano Performance na University of Wyoming, nos Estados Unidos. Em visita a Porto Alegre, ele se apresenta no projeto Solo Piano nesta segunda-feira (29), às 12h30min, no Espaço Figueira do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), com entrada franca.O programa busca mostrar a amplitude e a profundidade da música para piano, com peças que vão do período clássico ao contemporâneo. O pianista natural de Santa Maria interpreta obras de Joseph Haydn (1732-1809) e Maurice Ravel (1875-1937), além de composições próprias, como Minha Janela, que recebeu o primeiro prêmio no V Concurso Internacional de Composição na Fundation Franz Liszt, em Turim, na Itália. O projeto Solo Piano é uma parceria entre o Centro Cultural da Ufrgs e o Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes, com curadoria do professor Ney Fialkow. A iniciativa conta com apoio da Person Pianos e da Fundação Médica do Rio Grande do Sul.