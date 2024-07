Protagonizado por Chico Diaz e Maria Fernanda Cândido, 'Vermelho Monet' aborda o alto mercado da arte

Exibido em 15 festivais pelo Brasil e o mundo e ganhador de mais de dez prêmios, Vermelho Monet, documentário de Halder Gomes, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (25) com distribuição da Pandora Filmes. O longa é coprodução da ATC, da Glaz Entretenimento e da Globo Filmes, com produção executiva da Ukbar Filmes. Além disso, tem apoio da Lei do Audiovisual, Fundo Setorial do Audiovisual. Mais conhecido por suas comédias, como Cine Holliúdy (2019) e Os Parças (2017), Gomes apresenta um drama marcado pela discussão sobre a arte e a transformação dela em mercadoria. O protagonista é Johannes Van Almeida, interpretado por Chico Diaz, um pintor pouco aceito no mercado, que está perdendo sua visão. Ele encontra na atriz Florence Lizz (Samantha Müller) a inspiração para realizar sua maior obra, e seu caminho também cruza com o de Antoinette Lefèvre (Maria Fernanda Cândido), uma marchand influente que tem o poder de transformar o quadro numa obra famosa e valiosa.SinopseJohannes Van Almeida é um pintor de mulheres sem aceitação no mercado; obsoleto. Com a visão deteriorada e à beira de um colapso nervoso, encontra em Florence Lizz - uma famosa atriz em crise e insegura na preparação para o seu filme mais desafiador - a inspiração para realizar sua obra prima. Antoinette Lefèvre é uma influente marchand/connoisseur de arte que fareja o valor de obras de arte quando histórias de inspiração viram obsessão entre pintores e modelos.