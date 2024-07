The Beatles no Acordeon comemora 10 anos de estrada com show na capital

Nascido no Estado, The Beatles no Acordeon completa 10 anos tocando Beatles e outros clássicos com o instrumento símbolo da cultura gaúcha. Para celebrar, o grupo se apresenta na quinta-feira (25), às 21h, no Sgt Peppers (rua Quintino Bocaiúva, 256). Os ingressos antecipados já estão no segundo lote, à venda no Sympla por R$ 60,00. Após diversos shows cancelados ou adiados, o momento é de pegar a estrada e seguir as comemorações pelos 10 anos do projeto que Diego Dias (acordeon) lidera ao lado de Diogo Farina (violão), Cassiano Farina (contrabaixo) e Robledo Rock (bateria). Os próximos shows da turnê de 10 anos estão agendados para Bom Retiro do Sul, no dia 27, e Garibaldi, com estreia da banda no tradicional Bar do Joe, no dia 8 de agosto.