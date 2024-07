Hora do Massacre, novo filme da Road Kill Superstars, estreia nesta quinta

O mais novo filme do grupo de diretores Road Kill Superstars, ou RKSS - como são conhecidos, Hora do Massacre estreia nesta quinta-feira (18) nos cinemas. O longa traz a história de um conflito sanguinário entre jovens ativistas da geração Z e um assassino obsessivo. O título conta com distribuição da Imagem Filmes nos cinemas nacionais e promete aterrorizar o público. A classificação etária é de 16 anos.A trama se desenvolve ao redor de um grupo de jovens ativistas que invade uma loja de móveis a fim de protestar e chamar a atenção para as mudanças climáticas, porém acabam ficando presos com um segurança obcecado por caça primitiva, interpretado por Turlough Convery (Killing Eve). O que começa com um protesto rapidamente se transforma em uma luta por sobrevivência e um massacre onde cada jovem deve fazer o que for preciso para sair vivo de lá.O coletivo de diretores RKSS é composto por três cineastas: Yoann-Karl Whissell, François Simard e Anouk Whissell. Assim como em seus títulos anteriores, a juventude também é um tema central da história, criando um contraste entre a inocência dos jovens e a violência que os cerca. O filme recebeu atenção internacional, sendo elogiado pela crítica e percorrendo diversos festivais, como o Festival de Cinema de Sitges, Fantastic Fest do Texas, e o Festival de Cinema Fantástico de Paris.