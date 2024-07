Recomeça Teatro encerra neste final de semana com espetáculos infantis

Dois espetáculos teatrais para toda a família, com ingressos solidários, são atrações no Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665), em Porto Alegre, nestes sábado e domingo (20 e 21). As sessões serão as últimas do projeto Recomeça Teatro, lançado no início de junho pelo Sesc/RS para incentivar a retomada do setor cultural após as enchentes que assolaram o Estado. Ambas têm entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou um produto de limpeza, que serão repassados, por meio do Sindicato dos Artistas, a profissionais das artes afetados pela tragédia climática. A lotação é por ordem de chegada, até o limite de ocupação de 250 lugares.



No sábado (20) às 16h, o primeiro espetáculo apresentado é A máquina do tempo, do grupo Oigalé. Na história, jovens estudantes aprendem sobre a importância da preservação da natureza ao viajarem em uma máquina do tempo e conhecerem um futuro que querem evitar. Já no domingo (21) às 16h, a atração é Mu e Malu: dando asas à imaginação, da Cia Luminosa. A peça encanta ao contar a história de uma pobre criança que aprende a superar seus medos ao fazer uma inusitada amizade. As duas apresentações têm classificação livre e foram concebidas para o público infantil.



Priorizando artistas da Capital e Região Metropolitana, o Recomeça Teatro integra o projeto Tchê Acolhe, criado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac para, através de ações nas mais diversas áreas, auxiliar o povo gaúcho após as enchentes. Outras informações sobre a iniciativa podem ser obtidas pelo telefone (51) 3284-2000 ou através do WhatsApp (51) 98608-5456.