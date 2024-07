Musical Évora desta quarta recebe André Munnari

O Musical Évora recebe o músico André Munnari, nesta quarta-feira (17) às 12h30, na Sala da Música do Multipalco (Praça Mal. Deodoro, s/n ), com entrada franca. Pós-graduado em regência coral pela UFBA, o acordeonista e maestro iniciou seus estudos musicais com o acordeão em Bento Gonçalves no ano de 1990, adicionando em seu currículo o aprendizado da música coral na adolescência. O programa contará com diversas obras, de Mozart à Pixinguinha. Atualmente, Munnari se dedica ao trabalho com o Coral Zemer e projetos na área do teatro musical semiprofissional da região metropolitana de Porto Alegre, bem como das atividades como arranjador de orquestras e bandas. Como instrumentista, participou em festivais internacionais de folclore na Bélgica, Holanda, França, Itália, Israel, Rússia e Uruguai, e ainda realizou turnês por Nova Iorque e Nova Jersey (EUA), principais cidades da China e Alemanha.