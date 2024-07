Programa de formação abre novas oportunidades nas artes cênicas do Estado

Saber produzir o próprio trabalho e contar com equipe de produção capacitada dentro de coletivos ou grupos de teatro, dança ou circo nem sempre é uma realidade. Segundo o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio Grande do Sul (Sated/RS), Luciano Fernandes essa demanda ainda é alta entre os artistas dos três segmentos. Por isso, no segundo semestre deste ano, a entidade irá realizar, com recurso orçamentário oriundo da Emenda Parlamentar nº 3984001, da deputada federal Fernanda Melchionna, o Programa de Formação, Produção e Gestão em Artes Cênicas. A iniciativa ocorre em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).

"A ideia é oferecer cursos focados na gestão de carreira e elaboração de projetos para qualquer profissional que trabalhe na cadeia produtiva do setor", destaca Fernandes. A cerimônia de lançamento do Programa ocorre às 19h desta sexta-feira, no Auditório do IFRS-Campus Porto Alegre (rua Cel. Vicente, 281 - 9º andar). Dividido em quatro módulos e somando 160 horas/aula o Programa de Formação é destinado não apenas a trabalhadores das artes cênicas, mas também a produtores, gestores culturais e alunos do Instituto Federal. A metodologia das aulas integrará conhecimentos teóricos e práticas.

Ao todo, cada módulo oferece 20 vagas. As aulas serão ministradas em modelo presencial e estão programadas para ocorrer nas terças e quartas-feiras das 18h às 22h, no IFRS Campus Porto Alegre. Para participar, é preciso se inscrever em editais específicos para cada curso. "É possível frequentar os módulos de forma independente ou optar por todos, mas ainda assim será necessário participar dos editais", detalha a técnica em assuntos educacionais do IFRS-Campus Porto Alegre, Denise Wolf.

O primeiro módulo do Programa, intitulado O Campo da Cultura: Diversidade, Transversalidade e Política Cultural será ministrado pela atriz, bailaora, produtora, pesquisadora e professora Juliana Kersting. Doutoranda no Programa de Pós-Gradução em Artes Cênicas da Ufrgs, ela foi selecionada no primeiro edital para professores da formação oferecida pelo Sated/RS em conjunto com o IFRS. "Assim como os estudantes, os ministrantes dos cursos também passam por seleção via edital", ressalta Fernandes.

Nesse primeiro curso - que acontece de 23 de julho a 6 de agosto, com carga de 20 horas/aula -, os alunos devem refletir sobre os desafios éticos enfrentados no campo da Cultura, como a preservação do patrimônio cultural, a apropriação cultural e a inclusão social, "buscando desenvolver uma postura ética diante dessas questões", observa Denise.

O processo de seleção de estudantes para o Curso 2 (Elaboração e Gestão de Projetos Culturais) foi lançado nesta terça-feira, e as inscrições podem ser feitas até o dia 08 de agosto pelos sites do Sated/RS e do IFRS. "Ali também já estão abertas, até o dia 31 de julho, as inscrições para o edital de contratação de professores do segundo módulo", sinaliza a técnica do Instituto Federal.

No curso de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais, dois ministrantes irão auxiliar os estudantes a desenvolver habilidades no campo do empreendedorismo cultural, entendendo uma parte da história das políticas culturais do Brasil para compreender os diversos mecanismos de financiamento que existem hoje no País. Ao todo, serão realizadas 30 horas/aula, de 20 de agosto até 05 de setembro.

Já o módulo 3, intitulado Produção e Gestão em Artes Cênicas, terá conteúdos que ajudem os participantes a compreender os processos gerenciais de espaços, projetos e eventos culturais. Essa etapa, com 80 horas/aula, acontece de 10 de setembro a 13 de novembro. Por fim, o curso 4 - Laboratório de Práticas em Produção e Gestão em Artes Cênicas - irá repassar aos alunos a legislação aplicada ao setor cultural, incluindo a Lei do Artista, a Lei de Direitos Autorais e outras normas relevantes, a fim de promover o cumprimento das obrigações legais e a proteção dos direitos dos profissionais da Cultura. As 30 horas/aula acontecem entre os dias 19 de novembro e 10 de dezembro.

O presidente do Sated/RS reforça que o Programa foi desenvolvido a partir de uma consulta à categoria sobre demandas emergentes para o setor das artes cênicas. "Essa ação garante o alinhamento entre o projeto da formação e as necessidades dos trabalhadores das áreas de teatro, dança, circo e afins, para aceleração e fortalecimento desses segmentos".

Pontuando a relevância do Programa no atual momento que se encontram os trabalhadores da Cultura, muitos ainda com dificuldade de retomar a rotina após as enchentes que atingiram a maioria dos municípios gaúchos, Denise afiram que, "dentre a diversidade de segmentos artístico-culturais, aqueles ligados às artes de espetáculos foram os mais comprometidos" com as inundações, assim como ocorreu no período de isolamento por conta da pandemia de Covid-19, "por conta da própria característica de suas linguagens, baseadas na presença e na relação direta com o espectador."

Ela destaca, ainda, que o Programa é uma forma de "auxiliar" na recuperação do setor, que é "sempre o mais afetado em momentos de crise". Dentro dessa realidade, o projeto prevê, ainda, uma ajuda de custo - de R$ 12,00 por aula assistida - para ressarcir transporte ou alimentação dos alunos, que será repassada ao final do Programa.

"A cereja do bolo desta iniciativa é que os alunos do curso 4 irão acompanhar a produção da retomada do Prêmio Quero Quero, que será entregue no final do ano, no Theatro São Pedro", avalia Fernandes, ao informar que o recurso da Emenda Parlamentar (que soma R$ 300 mil) irá viabilizar a produção do evento, que estava sem acontecer desde 2006. "Serão R$ 39 mil em prêmios, sendo que o valor estimado é de R$ 3 mil para os espetáculos vencedores nas categorias de Teatro Adulto, Teatro Infantil, Teatro de Rua, Teatro de Animação, Dança e Circo e de R$ 1,5 mil para as demais (concepção iluminação, cenógrafo, figurinista, trilha sonora, dramaturgia, produção artística, pesquisador em artes cênicas, trajetória/Teatro, trajetória/Dança e trajetória/Circo)", adianta.