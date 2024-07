Espaço 373 recebe Angelo Primon, Corujazz e Jambo Trio nesta semana

A semana no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe Angelo Primon, Corujazz no Sexta Blues e Jambo Trio para embalar as noites porto-alegrenses. Nesta quinta-feira (18), o Espaço recebe Angelo Primon com seu trio para uma noite e releituras de seu trabalho como compositor. Ao lado do contrabaixista Bruno Vargas e do baterista Luke Faro, Primon sobe ao palco às 21h para transitar por uma variedade de sons com sua viola de 10 cordas, passando pela singularidade das sonoridades de instrumentos étnicos como Oud árabe, Tanpura e Surbahar indianos. Os ingressos partem de R$25,00 e estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.Em mais uma edição do projeto Sexta Blues, o 373 abre seu palco para a Corujazz às 21h. O trio mistura Chicago blues com tropicalismo, free jazz ao fogo latino da salsa, rock n' roll ao funk groove. Quem abre o show é a banda Money Man Trio, que tem um repertório repleto de músicas de nomes como Mississippi John Hurt e Muddy Waters e Robert Johnson. Os ingressos partem de R$30,00 e também estão à venda no Sympla.E no sábado (20), Jambo Trio, formado por Luis Henrique New (piano), Everson Vargas (baixo) e Ricardo Arenhaldt (bateria), apresenta músicas do seu mais recente álbum Janelas, além de clássicos de compositores às 21h. Os ingressos, disponíveis no Sympla, partem de R$30,00.