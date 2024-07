Museu da Cultura Hip Hop RS inaugura quadra poliesportiva com o maior graffiti de empena do RS

No domingo, dia 21 de julho, acontece o primeiro “Hip Hop Esporte - Torneio de Basquete 3x3”, realizado pela Suve, ONG contemplada através do edital Vem Pro Museu. A competição marca a inauguração da Quadra Petrobras, localizada no Museu da Cultura Hip Hop RS, financiado através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio master da Petrobras. Realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.

“A Quadra Petrobras faz uma feliz integração entre cultura e esporte, duas vertentes muito apoiadas pela Petrobras por meio de seus patrocínios. A empresa acredita no potencial do Museu, que apoiamos desde seu lançamento, e no legado que está sendo construído através de suas exposições, espaços e ações”, afirma Alessandra Teixeira, gerente de patrocínios da Petrobras.





Para Rafa Rafuagi, coordenador de autogestão e Sustentabilidade do Museu da Cultura Hip Hop RS, o patrocínio da Petrobras torna as ações do projeto ainda mais potentes. "É imprescindível contar com forças como a da empresa para que tenhamos um mola ainda mais potente para alavancar nossos projetos, de forma, que a transformação social proposta pelo movimento hip hop chegue ainda mais longe, tornando sonhos em oportunidades reais". "A Quadra Petrobras faz uma feliz integração entre cultura e esporte, duas vertentes muito apoiadas pela Petrobras por meio de seus patrocínios. A empresa acredita no potencial do Museu, que apoiamos desde seu lançamento, e no legado que está sendo construído através de suas exposições, espaços e ações", afirma Alessandra Teixeira, gerente de patrocínios da Petrobras.

Hip Hop Esporte - Torneio de Basquete 3x3 está com inscrições abertas. Saiba como participar!

O Hip Hop Esporte - “Torneio de Basquete 3x3” acontecerá nas categorias feminino e masculino, e os jogadores devem ser maiores de 16 anos. Para participar, os interessados tem até 16 de julho para preencher o formulário, disponibilizado nas redes oficiais do Museu da Cultura Hip Hop RS - acesse aqui. A taxa de inscrição por time é de R$ 60,00 (sessenta reais). A organização justifica que o valor simbólico é cobrado para garantir que os times não faltem no dia dos jogos. Em caso de chuva, o torneio será adiado.





Os três primeiros colocados de cada categoria, além de medalhas, ganham premiação em dinheiro. Os campeões levam R$ 600,00, os segundos colocados ficam com R$ 400,00 e os terceiros lugares ganham R$ 200,00.

Quadra Petrobras tem a maior grafitagem fachadeira do estado



Assinada pela artista Gugie, a Quadra Petrobras, localizada na área externa do Museu da Cultura Hip Hop RS, é uma verdadeira obra de arte. Com a curadoria de Tio Trampo, Guigie convidou nove grafiteiros locais para auxiliarem na pintura que compõem a quadra em si e também os muros ao seu redor.





Moxa, Skilo, ALN, Triafu, Jaque Vieira, Dm.tinta, Bina, Dana Luz e Shap Paint são os grafiteiros responsáveis por essa grande exposição de graffiti a céu aberto. Todos eles receberam formação e treinamento em NR35, além de exames médicos e seguro saúde, o que também os qualificou para futuros trabalhos em altura.





A grafitagem da empena da Quadra Petrobras recebe o nome de “Leia-se”, e é a maior pintura feita com andaime fachadeiro do Rio Grande do Sul. São 360 metros quadrados pintados por 300 litros de tinta e 50 latas de spray.

Museu continua sendo centro de coleta e distribuição de doações



Devido a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, o Museu da Cultura Hip Hop RS continua sendo ponto de coleta e distribuição de doações destinadas aos atingidos pela enchente. A coordenação do Museu da Cultura Hip Hop RS pede atenção ao horário de atendimento para que doações sejam levadas até lá, de quarta à domingo, das 9h às 12h e das 14h às 17h, inclusive aos feriados.