Ministério da Cultura anuncia R$ 60 milhões para o setor gaúcho

A ministra da Cultura Margareth Menezes anunciou, nesta quarta-feira (3), investimentos na ordem de R$ 60 milhões ao Programa Retomada Cultural RS, durante visita aos municípios de Canoas e Porto Alegre. As ações são voltadas aos agentes culturais, com bolsa formativa de R$ 4.500,00 pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), recursos para pontos de cultura, memória e bibliotecas comunitárias e valores para ações artísticas continuadas e a retomada cultural via Lei Rouanet. Durante o anúncio dos projetos, ocorrido no Mercado Público da Capital, a chefe do MinC afirmou que o processo de reconstrução é uma caminhada, que deverá ser feita com união.



Margareth realizou o roteiro em Canoas e Porto Alegre acompanhada pelos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, e da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta. No município da região Metropolitana, visitou o CEU das Artes, enquanto que na capital gaúcha passou, ainda pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), Quilombo Areal da Baronesa, Sociedade Beneficente Cultural da escola de samba Bambas da Orgia e Museu de Cultura do Hip Hop do RS.



O Bolsa Cultural Retomada RS é destinado aos agentes culturais com cadastro do MinC – Cadastro Único da Cultura organizado pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Rio Grande do Sul (Sated/RS) em cooperação com instituições culturais estaduais e federais. Ao aderirem ao programa, os contemplados farão cursos de 70h oferecidos pelo IFRS. A primeira parcela da bolsa, de R$ 2.250,00, será paga na inscrição, e a segunda ao final do curso. O prazo para a inscrição no Cadastro Único da Cultura organizado pelo Sated/RS vai até a próxima terça-feira (9). A portaria com as regras e prazos do programa será publicada até o dia 12 de julho.



No Retomada Diversidade Cultural RS, os pontos de cultura, memória e leitura, bibliotecas comunitárias, escolas livres e comunidades quilombolas que tenham sido atingidos pela calamidade poderão receber o apoio financeiro de R$30.000,00. Serão considerados os critérios de contribuição para a preservação, valorização e difusão da diversidade cultural, principalmente das expressões das culturas populares e tradicionais, inclusive no enfrentamento às consequências da tragédia climática. Os interessados em participar do programa devem se manifestar de 15 a 19 de julho, com o pagamento ocorrendo até 15 de agosto.



Já para o Retomada Cultural - Ações Artísticas Continuadas, 150 bolsas culturais de R$ 30.000,00 cada serão viabilizadas aos grupos, espaços e eventos nas áreas de artes visuais, circo, dança, música e teatro. Os valores servirão para atividades diversas, que podem ser consultadas no site da FUNARTE. Para participar, os grupos e espaços de evento precisam comprovar atuação de no mínimo três anos nos 95 municípios de calamidade. O edital estará disponível pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) e as inscrições começam em 22 de julho. O pagamento ocorre até 1º de setembro.



Outro anúncio do MinC foi para o Programa Especial da Rouanet no RS, que fará a articulação dos 100 maiores investidores da lei, entre empresas estatais e privadas, com o intuito de patrocinar, por meio da Lei de Incentivo Cultural, projetos da retomada das atividades culturais. Para concorrer, o projeto precisa ser selecionado pelo Comitê Gestor, que será instalado até o dia 30 de julho. O prazo para o recebimento das propostas e a elaboração das listas de projetos já em condições de investimento será de 1º a 31 de agosto. A definição dos projetos, por investidor, e acompanhamento da contratação e desembolso será implementada a partir de 1º de setembro.