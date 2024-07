Núcleo de Arte Impressa da UFRGS expõe obra inédita no Centro Cultural

Os membros do Núcleo de Arte Impressa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NAI-UFRGS), junto às artistas docentes Alexandra Eckert, Fernanda Brauner Soares e Miriam Tolpolar, apresentam um pouco de seu trabalho no painel coletivo Grafite de Giz, localizado no térreo do Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333). A proposta celebra o aniversário do NAI, que completa uma década em 2024.O painel coletivo, feito de grafite de giz, pode ser visitado até 29 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada franca. O núcleo é composto por Helena Kanaan (coordenadora), Amanda Gabriela Martins Charão, Bruno Tamboreno, Carolina Veilson, Carolina Roitman, Clarissa Hepper Morcelli, Elisa Jung Marques da Rosa, Esther de Oliveira Jaeger, Giullia Brahm de Oliveira, Julia Marina Bigliardi Garcia e Maya Bardini da Rosa.