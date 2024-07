Rock N Bira tem edição especial no Opinião no final de semana

Neste sábado (13), Dia Mundial do Rock, acontecerá uma edição especial da Rock N' Bira, tradicional festa de rock, com lançamento do álbum da Banda Hard Power e mais 4 shows tributos aos grandes nomes do rock, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). São eles: AC/DC com a banda Volts, Bon Jovi com Crush Bon Jovi, Green Day com Vallengrace e Linkin Parker com Hollowbride. Nos intervalos entre as apresentações ao vivo, os DJs Ricardinho F. e Barbosinha tomam conta do palco. A festa tem início às 23h e os ingressos ainda estão disponíveis para compra, através do Sympla, a partir de R$109,00 + taxas.A festa Rock N' Bira está há 15 anos consolidada no calendário mensal dos rockeiros gaúchos, trazendo shows com bandas ao vivo, tributos aos grandes nomes do rock mundial e atrações autorais com trabalhos recentes. Em parceria com o Sopão Solidário, o local estará recebendo doações de agasalhos, cobertores, material de limpeza e de higiene, que serão destinados às ações sociais da instituição.