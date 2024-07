Otávio Mesquita celebra 40 anos de televisão no Roda Viva

Nesta segunda-feira (15), Otávio Mesquita estará pela primeira vez como entrevistado, revisitando e contando os bastidores da própria trajetória no Roda Viva na TV Cultura. O jornalista está há 40 anos na televisão, com passagens pela Bandeirantes, Record, Manchete, RedeTV! e atualmente apresenta o Operação Mesquita, nas madrugadas do SBT. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura, site da emissora, X, YouTube, Tik Tok e Facebook.A bancada de entrevistadores será formada por Alvaro Leme - jornalista, podcaster e mestre em Comunicação; Fernanda Lopes - repórter de entretenimento do Notícias da TV; Gilberto Amendola - colunista do jornal O Estado de S.Paulo; José Armando Vannucci - jornalista do site e canal do Vannucci; e Paula Carvalho - apresentadora do Flow News. Há ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.