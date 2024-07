Montagem teatral para as crianças

O espetáculo infantil O urso com música na barriga, do grupo de teatro de bonecos Atimonautas, será apresentado neste sábado e no domingo, às 16h, no Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250). Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

Dirigida pela atriz Arlete Cunha, a peça conta com texto de Erico Verissimo - escrito em 1938 -, que aborda temas como intolerância, dificuldade de comunicação e bullying. Para narrar as aventuras de um ursinho que se expressa pelos sons de sua barriga, o espetáculo utiliza bonecos de manipulação direta, bonecos de vestir e marionetes. Essas técnicas fazem parte do universo do teatro de animação e, ao interagirem entre si, produzem efeitos que tendem a uma representação do fantástico, mergulhando no ambiente dos contos de fadas.