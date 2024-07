52º Festival de Cinema de Gramado anuncia curtas e longas metragens da competição

*De Gramado

A 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado foi lançada nesta terça-feira, 9 de julho, na cidade que dá nome ao evento, no Rio Grande do Sul. Neste ano, o festival acontece de forma híbrida entre os dias 9 e 17 de agosto. A consagrada competição brasileira exibe longas, curtas, documentários e, pelo segundo ano, irá apresentar uma série. As produções concorrem ao Kikito. Segundo a organização, mais de 1 mil títulos se inscreveram.

A curadoria deste ano foi realizada pelo jornalista e crítico Marcos Santuario, pelo ator Caio Blat, pela jornalista, coordenadora e curadora da Cinemateca Paulo Amorim, Mônica Kanitz, e pelo programador da Cinemateca Capitólio, Leonardo Bomfim. Serão 16 curtas-metragens gaúchos que serão transmitidos já no primeiro final de semana. Os longas são 12, sendo cinco gaúchos.



“É um clima de superação e recuperação do Rio Grande do Sul e do cinema brasileiro”, disse o ator Caio Blat. O curador Santuario destacou a presença de diretoras mulheres. “Dos sete longas, quatro são dirigidos por mulheres. Não procuramos, o talento dessas mulheres surgiu na tela”, ponderou.



ABERTURA E ENCERRAMENTO



O filme brasileiro “Motel Destino”, do diretor Karim Aïnouz, que competiu no Festival de Cannes, marca a sessão de abertura do festival de Gramado.



O encerramento, por sua vez, será com a transmissão do documentário "Virgínia e Adelaide”, do diretor Jorge Furtado, que receberá também uma homenagem com o troféu Eduardo Avelino.



Por conta das enchentes e das dificuldades de logística no Estado, conforme explicou a presidente da Gramadotur, Rosa Volk, os curtas e documentários nacionais serão transmitidos exclusivamente no Canal Brasil. “Estamos com 8% da nossa capacidade total de voos com o aeroporto Salgado Filho fechado. Nossa região depende 86% do turismo”, falou. Este será o primeiro grande evento no Estado após o desastre climático.



Longas-Metragens Brasileiros (LMB):



BARBA ENSOPADA DE SANGUE | São Paulo

Direção: Aly Muritiba



CIDADE; CAMPO | Mato Grosso do Sul e São Paulo

Direção: Juliana Rojas



ESTÔMAGO 2: O PODEROSO CHEF | Paraná

Direção: Marcos Jorge



FILHOS DO MANGUE | Rio Grande do Norte

Direção: Eliane Caffé



O CLUBE DAS MULHERES DE NEGÓCIOS | São Paulo

Direcão: Anna Muylaert





OESTE OUTRA VEZ | Goiás

Direcão: Erico Rassi



PASÁRGADA | Rio de Janeiro

Direção: Dira Paes



Longas-Metragens Gaúchos (LMG):



ATÉ QUE A MÚSICA PARE | Antônio Prado, Nova Roma do Sul, Nova Bassano e

Veranópolis

Direção: Cristiane Oliveira



A TRANSFORMAÇÃO DE CANUTO | São Miguel das Missões

Direção: Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho





INFINIMUNDO | Lajeado, Santa Cruz do Sul e Sinimbu

Direção: Bruno Martins e Diego Müller



MEMÓRIAS DE UM ESCLEROSADO | Porto Alegre

Direção: Thais Fernandes e Rafael Corrêa



UM CORPO SÓ | Porto Alegre

Direção: Cacá Nazario

Curtas-Metragens Gaúchos (CMG):



A UM GOLE DA ETERNIDADE | Novo Hamburgo

Direção: Camila de Moraes e Paulo Ricardo de Moraes



CASSINO | Rio Grande

Direção: Gianluca Cozza



CHIBO | Tiradentes do Sul

Direção: Gabriela Poester e Henrique Lahude



CORRENTEZA | Porto Alegre

Direção: Diego Müller e Pablo Müller



ENTREGA | Porto Alegre

Direção: Luiz Azambuja e Pedro Presser



ESTÁ TUDO BEM | Porto Alegre

Direção: Rodrigo Herzog



ENVERGO MAS NÃO QUEBRO | Porto Alegre

Direção: Tatiana Sager



FLOR | Esteio

Direção: Joana Bernardes



JANEIRO | Porto Alegre

Direção: Boca Migotto



NÃO TEM MAR NESSA CIDADE | Pelotas

Direção: Manu Zilveti



NATAL | Santa Maria

Direção: Alan Orlando



NOZ PECÃ | Itaqui e Porto Alegre

Direção: Aline Gutierres



PASTRANA | Novo Hamburgo

Direção: Melissa Brogni e Gabriel Motta



POSSO CONTAR NOS DEDOS | Pelotas

Direção: Victória Kaminski



VIAGEM PARA SALVADOR | São Leopoldo e Porto Alegre

Direção: João Pedro Fiuza



ZAGERÔ | Bagé e Porto Alegre

Direção: Victor Di Marco e Márcio Picoli

HOMENAGENS

EDUARDO ABELIN

Jorge Furtado

KIKITO DE CRISTAL

Mariette Rissenbeek

OSCARITO

Matheus Nachtergaele